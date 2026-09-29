«Немного проворонили»: В Раде признали бессилие против реактивных «Гераней»

Украинская ПВО оказалась не готова к высоте и скорости новых российских реактивных дронов, заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин. В интервью Radio NV он пояснил, что Украина разрабатывала перехватчики, но рассчитывала на менее быстрые цели, которые летят ниже. Появление «Герани-4» и особенно «Герани-5», по его оценке, «немного проворонили».

Рахманин утверждает, что эти дроны входят в зону действия украинской ПВО на высоте от 7 до 10 километров, а иногда и выше. Средства, которыми ранее сбивали многие обычные беспилотники, по его словам, работают на высоте до пяти километров. Скорость новых аппаратов депутат оценил в 450–500 км/ч, в отдельных случаях — до 650 км/ч. Поэтому существующие дроны-перехватчики не всегда могут их догнать.

Рахманин считает, что при нынешних ограничениях полностью защитить украинские объекты не удастся. Масштаб возможных разрушений, по его словам, будет зависеть в том числе от помощи партнёров и финансирования новых средств перехвата.

Ранее Life.ru писал о новых модификациях беспилотников серии «Герань». Издание со ссылкой на польскую публикацию сообщало, что реактивные версии отличаются от аппаратов с поршневыми двигателями по скорости и дальности полёта. В том же материале приводились слова украинского представителя о перехвате «Гераней-5» и о том, что противодействовать новым версиям становится сложнее.