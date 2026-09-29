Министр обороны Украины Хмара отменил визиты в ФРГ и Норвегию из-за дырявой ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара отказался от запланированных поездок в Германию и Норвегию на фоне ухудшения ситуации с противовоздушной обороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военном ведомстве страны.

Отказываться от переговоров с европейскими партнёрами Киев при этом не намерен. По данным агентства, обсуждение новых пакетов военной помощи состоится в других форматах.

Ранее Минобороны России заявило о групповом ударе по объектам на территории Украины. По версии российского ведомства, среди целей находились логистические центры, портовая и транспортная инфраструктура, а также суда, использовавшиеся в интересах ВСУ. Life.ru сообщал и об ударе по киевским дата-центрам «Бимобайл» и «Парковый». Эти объекты использовались для обработки информации украинских военных.