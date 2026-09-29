Армия России достала помогающие ВСУ дата-центры «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве

Два киевских центра обработки данных стали целями ночного группового удара высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Они использовались в интересах украинских военных.

По данным ведомства, Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам логистической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

В Киеве были поражены центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый». В Минобороны РФ заявили, что эти объекты обеспечивали обработку информации и работу различных сервисов, в том числе использовавшихся в интересах ВСУ.

Кроме того, российское ведомство сообщило об ударе по локомотивному депо, где, как утверждается, находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним.