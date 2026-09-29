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Специальная военная операция

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Опубликовано 29 сентября, 06:21

Армия России достала помогающие ВСУ дата-центры «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Два киевских центра обработки данных стали целями ночного группового удара высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Они использовались в интересах украинских военных.

По данным ведомства, Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам логистической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

В Киеве были поражены центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый». В Минобороны РФ заявили, что эти объекты обеспечивали обработку информации и работу различных сервисов, в том числе использовавшихся в интересах ВСУ.

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Кроме того, российское ведомство сообщило об ударе по локомотивному депо, где, как утверждается, находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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