Армия России достала помогающие ВСУ дата-центры «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Два киевских центра обработки данных стали целями ночного группового удара высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Они использовались в интересах украинских военных.
По данным ведомства, Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам логистической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также морским судам, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.
В Киеве были поражены центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый». В Минобороны РФ заявили, что эти объекты обеспечивали обработку информации и работу различных сервисов, в том числе использовавшихся в интересах ВСУ.
Кроме того, российское ведомство сообщило об ударе по локомотивному депо, где, как утверждается, находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним.
Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.