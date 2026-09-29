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Опубликовано 29 сентября, 05:41

Дыра в крыше и руины: Электровозоремонтный завод в Запорожье сняли на видео после удара

ВС РФ нанесли удар по электровозоремонтному заводу в Запорожье

Обложка © Telegram / Оперативно by HLEP

Обложка © Telegram / Оперативно by HLEP

Российские войска нанесли удар по производственным и складским помещениям Запорожского электровозоремонтного завода. Украинские власти подтвердили попадание по промышленному объекту и начавшийся на его территории пожар.

Под удар ВС РФ попал крупный железнодорожный завод. Видео © Telegram / Оперативно by HLEP

Предприятие использовалось для ремонта подвижного состава, который задействовался в интересах ВСУ, а также для ремонта и хранения вооружений и специальной техники. После атаки над районом предприятия поднялся густой чёрный дым.

Кроме того, сообщения о пожарах поступали из Одесской и Киевской областей. В Великодолинском Одесской области дым поднимался в районе складских помещений компании «Пластик Групп Украина». В Белогородке Киевской области местные власти подтвердили повреждение объектов.

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Ранее Life.ru рассказывал о повреждении складов, производственных помещений и инфраструктуры в Киевской области после ударов. Тогда украинские власти сообщали о последствиях сразу в нескольких районах региона.

Больше новостей об ударах по военной инфраструктуре и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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