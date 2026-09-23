Киевская область отходит от ударов: Повреждены склады, заводы и объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры, склады и производственные помещения получили повреждения в нескольких районах Киевской области. Об этом сообщил глава областной администрации Тимур Ткаченко.

Так, в Бучанском районе повреждены инфраструктурные объекты, а также складские и производственные помещения. Ещё один объект инфраструктуры пострадал в Вышгородском районе. В Фастовском районе, согласно сообщению Ткаченко, повреждения получило производственное предприятие. Подробностей о характере объектов он не привёл.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении целей в Киеве и Киевской области. По данным российского ведомства, удар пришёлся по складу, где хранились материалы для производства беспилотников, а также по промышленному предприятию в Вишнёвом, которое, как утверждается, выпускало комплектующие для БПЛА.