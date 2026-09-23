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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 сентября, 05:40

Завод дронов «Туканс» в Вишнёвом и логистические склады попали под мощный удар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска нанесли серию ударов по объектам на территории Украины, связанным с производством беспилотников, военной логистикой и обеспечением топливно-энергетического комплекса. Среди целей оказалось предприятие в городе Вишнёвое под Киевом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным МО РФ, атаки проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов. Мощный удар обрушился на промышленное предприятие «Туканс» в городе Вишнёвое, где, по данным ведомства, выпускались комплектующие для БПЛА. В Киеве и Киевской области также уничтожен склад материалов для производства дронов ВСУ.

Кроме того, в Одесской области атакованы три логистических центра, которые использовались для хранения и распределения грузов военного и двойного назначения. Ещё одной целью стал склад комплектующих для дронов ВСУ в населённом пункте Мирное Одесской области.

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Также Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза во время морского перехода. По информации ведомства, судно доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.

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Андрей Бражников
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