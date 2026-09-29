Новости СВО 29 сентября: Взяты Уланово и Нововодяное, удар по «Укртелекому», бунт в 127-й бригаде ВСУ, Зеленский угрожает Москве Оглавление Сумская область 29 сентября: освобождено Уланово Харьковская область 29 сентября: бунт в 127-й бригаде ВСУ ДНР 29 сентября: ВС РФ взяли Нововодяное Карта СВО на 29 сентября 2026 года Удары по Киеву и Днепропетровску: уничтожены дата-центры ВСУ Зеленский угрожает Москве: Киев нашёл повод для эскалации ВС РФ расширили буферную зону у Курской области, в ДНР перерезана важная трасса, атакованы украинские дата-центры, Киев угрожает России после взрыва в Академии наук — дайджест на 29 сентября 2026 года. Армия России уничтожает украинские подразделения, окружённые в ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 29 сентября: освобождено Уланово

Армия России освободила в Сумской области село Уланово. Населённый пункт находится вблизи российской границы. Российские военные продвигаются вдоль реки Локня.

— Освобождение Уланово важный шаг в расширении зоны безопасности возле российской границы. Для удержания позиций командование ВСУ пыталось усилить уже имеющиеся подразделения ТРО переброской в населенный пункт подкрепления из 143 ОМБр, но эти усилия оказались тщетны, — заявили в группировке «Север».

Параллельно с этим ВС РФ продвигаются вблизи Хотени, Малой Рыбицы и Толстодубово. На границе с Белгородской областью продолжаются бои у села Степок.

Украинские войска потеряли за сутки в Сумской области свыше 150 человек, а также гаубицу М102, миномёт, станцию РЭБ «Дамба», БПЛА, НРТК и автомобили. Два пикапа российские операторы беспилотников уничтожили их возле Великой Чернетчины. В «Севере» отметили, что транспорт был оснащён системами РЭБ, но они не помогли.

Харьковская область 29 сентября: бунт в 127-й бригаде ВСУ

Группировка «Север» зачищает населённые пункты, оказавшиеся в «Волчанском котле». У некоторых подразделений ВСУ, находящихся в северной части Харьковской области, усугубляются проблемы. В частности, командование 127-й бригады теряет контроль над личным составом.

— Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов. Зачинщиков выявляют и избивают специально назначенные лица, затем отправляют в ямы, — говорится в сообщении «Северного ветра».

ДНР 29 сентября: ВС РФ взяли Нововодяное

На Добропольском направлении разбит опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

В Донецкой Народной Республике взято под контроль село Нововодяное. Оно находится между Добропольем и Краматорском.

— Освобождение Нововодяного расширяет российскую зону контроля на правом фланге Добропольского направления. Кроме того, группировка «Центр» усилила контроль над трассой Т0514, соединяющей Доброполье с Краматорском. Это значит, что сухопутное сообщение между двумя подконтрольными ВСУ городами нарушено, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

51-я армия ВС РФ не выпускает противника из Доброполья. Город находится в окружении. За сутки российским военным удалось взять под контроль 70 зданий. Также уничтожен крупный пункт управления БПЛА.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о попытке украинских подразделений атаковать Армию России юго-западнее Дружковки, в районе Петровки и Райского. Наступление ВСУ было отбито.

Противник по-прежнему пытается продвинуться у Красного Лимана. На этот участок Киев послал подразделения, собранные из неонацистов.

— На Краснолиманском направлении без изменений в ЛБС. Идут бои в районе Серебрянского лесничества, — рассказал «WarGonzo».

Карта СВО на 29 сентября 2026 года

Карта СВО. ГрВ «Центр» освободила в ДНР село Нововодяное. Фото © Telegram / divgen

Удары по Киеву и Днепропетровску: уничтожены дата-центры ВСУ

Центр обработки данных «Укртелекома» поражён в Киеве. В МО РФ заявляют, что компания предоставляла высокоскоростной интернет для ВСУ и занималась хранением баз данных. Аналогичный объект «Open Data» атакован в Днепропетровске.

— Вывод из строя каждого такого объекта — это подрыв устойчивости систем связи и передачи данных в стане противника, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Уже сейчас есть реальные последствия ударов по дата-центрам. Государственная миграционная служба Украины временно перестала оформлять паспорта.

ВС РФ нанесли удар по дата-центру «Укртелеком». Видео © Telegram / RVvoenkor

Зеленский угрожает Москве: Киев нашёл повод для эскалации

В здании Национальной академии наук Украины произошёл взрыв. Предположительно, БПЛА уничтожил серверную. Министерство обороны Российской Федерации не сообщало о нанесении удара по этому объекту. Но на атаку отреагировал Владимир Зеленский.

— Обязательно на это будет ответ России <…> Россия должна отвечать за всё это и ощущать реальные последствия, — заявил Зеленский.

Примечательно, что удар по Академии наук одобряют депутаты Верховной рады.

— НАН давно нужно было реформировать, если не закрыть <…> Академики ничего не сделали для развития ПВО, сидя в своём пузыре 5 лет, — написала в социальных сетях нардеп Марьяна Безуглая.

Авторы Даниил Черных