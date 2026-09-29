ВС РФ разнесли локомотивное депо в Киеве с крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго»

Российские военные заявили о поражении в Киеве склада крылатых ракет FP-5 «Фламинго» в ходе ночного группового удара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был нанесён по объектам логистической, портовой и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

«В результате удара поражено в Киеве локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, российское военное ведомство заявило об ударах по двум центрам обработки данных — «Бимобайл» и «Парковый». В Минобороны утверждают, что эти объекты обеспечивали работу сервисов и передачу информации, в том числе в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении других целей в Киеве и Киевской области: склада, где хранились материалы для производства беспилотников, а также по промышленного предприятия в Вишнёвом, которое выпускало комплектующие для БПЛА.