Киев начал превращаться в прифронтовой город из-за реактивных дронов ВС РФ, пишут СМИ

Украинская противовоздушная оборона не успевает адаптироваться к развитию российских реактивных беспилотников, из-за чего Киев всё больше напоминает прифронтовой город. К такому выводу пришла американская газета The Washington Post.

Указывается, что новые БПЛА способны лететь почти вдвое быстрее более ранних моделей. Их применение вынуждает украинскую сторону менять привычную тактику перехвата и в некоторых случаях задействовать боевую авиацию.

Издание отмечает, что всё более частые воздушные тревоги теперь затрагивают Киев не только ночью, но и днём. В результате работа города периодически останавливается, а украинская ПВО сталкивается с дополнительной нагрузкой.

Российские военные, в свою очередь, сообщают об ударах по объектам, которые используются в интересах ВСУ. 28 сентября Минобороны РФ заявляло в том числе о поражении двух центров обработки данных в Киеве. Независимо подтвердить военное назначение всех заявленных целей невозможно.

Проблемы с перехватом новых российских беспилотников ранее признавали и на Украине. Владимир Зеленский заявлял, что в сентябре около 45% применённых Россией реактивных дронов, по украинским подсчётам, не удалось сбить или подавить средствами ПВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что новые российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. Западные аналитики отмечали рост скорости таких аппаратов и сокращение времени, которое остаётся у расчётов ПВО для реакции.