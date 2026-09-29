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Опубликовано 29 сентября, 13:37

Киев начал превращаться в прифронтовой город из-за реактивных дронов ВС РФ, пишут СМИ

WP констатировала, что Киев начал превращаться в прифронтовой город

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Украинская противовоздушная оборона не успевает адаптироваться к развитию российских реактивных беспилотников, из-за чего Киев всё больше напоминает прифронтовой город. К такому выводу пришла американская газета The Washington Post.

Указывается, что новые БПЛА способны лететь почти вдвое быстрее более ранних моделей. Их применение вынуждает украинскую сторону менять привычную тактику перехвата и в некоторых случаях задействовать боевую авиацию.

Издание отмечает, что всё более частые воздушные тревоги теперь затрагивают Киев не только ночью, но и днём. В результате работа города периодически останавливается, а украинская ПВО сталкивается с дополнительной нагрузкой.

Российские военные, в свою очередь, сообщают об ударах по объектам, которые используются в интересах ВСУ. 28 сентября Минобороны РФ заявляло в том числе о поражении двух центров обработки данных в Киеве. Независимо подтвердить военное назначение всех заявленных целей невозможно.

Проблемы с перехватом новых российских беспилотников ранее признавали и на Украине. Владимир Зеленский заявлял, что в сентябре около 45% применённых Россией реактивных дронов, по украинским подсчётам, не удалось сбить или подавить средствами ПВО.

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Ранее Life.ru рассказывал, что новые российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО. Западные аналитики отмечали рост скорости таких аппаратов и сокращение времени, которое остаётся у расчётов ПВО для реакции.

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Матвей Константинов
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