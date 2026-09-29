Киев выделил 518 млн гривен на защиту интернета от сбоев и атак ВС РФ

Кабинет министров Украины направил 518,3 млн гривен (почти миллиард рублей на момент публикации) из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. По его словам, задача — сохранить работу государственных сервисов при повреждении инфраструктуры в результате ударов или кибератак.

Средства планируют потратить на создание территориально разнесённых резервных площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, а также систем резервного копирования и восстановления.

Корецкий ранее заявлял, что Украина готовится к «наихудшему сценарию» в сфере связи. По его словам, часть цифровой инфраструктуры предполагается переносить под землю, часть — в облачные хранилища или за границу, а в отдельных случаях сочетать сразу несколько решений.

При этом в опубликованном 15 сентября распоряжении Кабмина №920-р отдельно предусмотрено финансирование восстановительного резерва информационных и информационно-коммуникационных систем госорганов. Среди мер указаны в том числе защищённые облачные копии с возможностью географического размещения за пределами Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти готовятся к серьёзным перебоям с интернетом после ударов по дата-центрам. Корецкий тогда говорил, что угроза сохраняется для всей критической инфраструктуры, а единого способа её защиты нет. Среди рассматриваемых вариантов он называл подземное размещение оборудования, облачные сервисы и перенос части инфраструктуры за пределы страны.