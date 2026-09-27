Интернет и ТВ дали сбой: На Украине официально признали проблемы со связью после ударов

Министерство цифровой трансформации Украины заявило о дополнительной нагрузке на телекоммуникационные сети после ударов. По данным ведомства, проблемы в основном затронули Киев и область.

«За прошедшие сутки цифровая и телекоммуникационная инфраструктура подверглась дополнительным нагрузкам из-за вражеских атак, в частности в Киеве и области», — говорится в сообщении.

Проблемы с телевещанием на Украине возникли 26 сентября после ударов по телекоммуникационной инфраструктуре и дата-центру Cosmonova в Киеве. О временном прекращении или перебоях с передачей сигнала сообщали «Новини.LIVE», «Армія TV» и «Ми-Україна+», у «Суспільного» перестала работать часть видеоплееров. 27 сентября сбои продолжились: проблемы с просмотром отдельных телеканалов фиксировались также у пользователей онлайн-платформ MEGOGO и SWEET.TV и некоторых кабельных операторов. При этом часть украинских телеканалов продолжала вещание в штатном режиме.

Серия ударов по телекоммуникационной инфраструктуре Киева началась 25 сентября. Минобороны России сообщило о поражении дата-центра «Датагрупп», который использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах ВСУ. 25–26 сентября несколько ударов пришлись по центру обработки данных Cosmonova: компания сообщила о повреждении опорной сети, а после повторных атак — о выводе дата-центра из строя и невозможности возобновить его работу на прежней площадке. Российское военное ведомство заявляло, что объект обеспечивал мобильный интернет и поддержку Starlink в интересах ВСУ. 27 сентября Минобороны РФ также сообщило о поражении в Киеве дата-центра Vodafone, который предоставлял ВСУ связь и высокоскоростной интернет, в том числе для передачи разведданных.