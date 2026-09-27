Киев почти не успевает «отдыхать»: Тревоги стали длиться в пять раз дольше

Средняя продолжительность воздушных тревог в Киеве за полтора месяца увеличилась примерно в пять раз. К таким выводам пришла «Военная хроника», проанализировав данные о сигналах воздушной опасности в украинской столице.

С июня в городе объявили 382 тревоги общей продолжительностью 347 часов — это около 14,5 суток. Сигналы звучали в течение 100 дней из 119. По подсчётам аналитиков, до 16 августа средняя продолжительность тревог составляла около 1,2 часа в сутки. После 17 августа показатель вырос до 6,1 часа в день.

«С июня в Киеве было объявлено 382 воздушные тревоги, в сумме 347 часов, или 14,5 суток. Тревога звучала в течение 100 дней из 119. До 16 августа воздушные тревоги объявлялись в среднем на 1,2 часа в сутки», — говорится в публикации.

При этом с 17 августа показатель составил 6,1 часа, что в пять раз больше. А в сентябре часов тревоги больше, чем за всё лето.

Также отмечается, что изменилась и продолжительность отдельных сигналов. Если летом обычная тревога занимала около 23–25 минут, то в сентябре среднее время увеличилось до 34 минут.

По данным анализа, 42% тревог в сентябре продолжаются более 45 минут. Самый продолжительный период длился почти десять часов — с вечера 7 сентября до утра 8 сентября.

«Самая длительная воздушная тревога — десять часов, с 19:39 7 сентября до 05:41 8 сентября. Передышек почти нет. Самая продолжительная пауза за весь период составляла 3,5 суток — 12—16 августа», — подсчитали в «Военной хронике», добавив, что после 20 августа максимальная пауза между тревога составляла 39 часов, а обычная — около полутора часов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве за сутки воздушную тревогу объявляли несколько раз подряд. Тогда сигнал в столице Украины прозвучал уже в девятый раз за день.