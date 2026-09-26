В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли новые взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

Подробности случившегося пока не приводятся. Информация о возможных последствиях и причинах происшествия не раскрывается.

Новые сообщения о взрывах в Киеве появились на фоне продолжающихся ударов по различным объектам на территории Украины. Ранее стало известно, что после ударов по дата-центрам в Киеве прекратил вещание телеканал Министерства обороны Украины.