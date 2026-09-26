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Опубликовано 26 сентября, 11:46

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве произошли новые взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

Подробности случившегося пока не приводятся. Информация о возможных последствиях и причинах происшествия не раскрывается.

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Новые сообщения о взрывах в Киеве появились на фоне продолжающихся ударов по различным объектам на территории Украины. Ранее стало известно, что после ударов по дата-центрам в Киеве прекратил вещание телеканал Министерства обороны Украины.

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Полина Никифорова
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