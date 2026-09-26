Десятки поездов на Украине застряли в пути, время ожидания достигает 7 часов

Десятки пассажирских поездов на Украине идут с задержками после ночной воздушной атаки. Об этом сообщила компания «Укрзализныця».

По данным перевозчика, на момент публикации 40 поездов следовали по обычному графику. Ещё 14 рейсов задерживались менее чем на полчаса, а 23 состава отставали от расписания на 30 минут и более. Максимальное отставание превысило семь часов, следует из онлайн-табло «Укрзализныци».

Серьёзные сбои затронули в том числе направления, связанные с Харьковом, Днепром и Запорожьем. На отдельных участках движение осложнялось из-за обесточивания контактной сети. Сильнее всего задержался поезд №17/18 Харьков — Ужгород. На момент подготовки материала он опаздывал на 7 часов 18 минут. Ожидаемое время прибытия в Ужгород — 16:48 вместо 09:30.

Поезд №1/2 Харьков — Рахов отставал от графика на 5 часов 10 минут. Его прибытие на конечную станцию ожидалось в 15:05 вместо 09:55. Рейс №147/148 Киев — Одесса опаздывал на 4 часа 6 минут.

Более чем на три часа задерживались поезда №31/32 Запорожье — Перемышль, №3/4 Днепр — Ужгород и №93/94 Хелм — Харьков. Состав №121/122 Николаев — Киев отставал от расписания примерно на три часа. Ещё несколько рейсов шли с опозданием от одного до двух часов.

Во время воздушной тревоги движение поездов не останавливали полностью. На ряде вокзалов посадку и высадку пассажиров проводили через подземные переходы, которые одновременно используются как укрытия.

В «Укрзализныце» заявили, что железнодорожники пытаются сократить отставание составов от графика. Пассажирам рекомендовали следить за актуальным временем прибытия и отправления поездов.