На Украине после массированного удара ВС РФ случился железнодорожный коллапс

После массированного удара ВС РФ по целям на Украине утром 6 июля в стране начались серьёзные сбои в движении пассажирских поездов. Об этом свидетельствуют данные страницы задержек «Укрзализныци».

По состоянию на утро от графика отставали не менее 14 рейсов. В отдельных случаях задержки превышали восемь часов.

Больше всего выбились из расписания поезд Львов — Запорожье, который задерживался на 8 часов 21 минуту, а также рейс Днепр — Ивано-Франковск с опозданием на 8 часов. Поезд Днепр — Львов шёл с задержкой 7 часов 43 минуты, Запорожье — Киев — 7 часов 19 минут.

Ещё десять составов на направлениях из Запорожья, Днепра, Харькова, Львова, Кривого Рога, Хелма, Трускавца, Мукачева и Солотвино отставали от расписания от одного до почти шести часов.

На странице «Укрзализныци» причиной задержек для этих рейсов указано «влияние боевых действий».

Напомним, Вооружённые силы России ранее нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ в Киеве и нескольких областях Украины. Среди поражённых целей — бывший завод экс-президента Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где производят катера для украинской армии. Также удары пришлись по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Подробнее о целях — в материале Life.ru.

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