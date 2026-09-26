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Специальная военная операция

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Опубликовано 26 сентября, 09:42

ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру и объекты производства БПЛА ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Под удары также попали цеха производства и места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели находились в 152 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Кроме того, поражены склады с комплектующими для БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.

В Киеве и области поражены три места хранения и производства беспилотников ВСУ
В Киеве и области поражены три места хранения и производства беспилотников ВСУ

Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.

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Николь Вербер
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