ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру и объекты производства БПЛА ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Под удары также попали цеха производства и места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, цели находились в 152 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
Кроме того, поражены склады с комплектующими для БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.
Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.
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