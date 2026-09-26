ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру и объекты производства БПЛА ВСУ

Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Под удары также попали цеха производства и места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели находились в 152 районах. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

Кроме того, поражены склады с комплектующими для БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.

Ранее российские войска поразили два логистических центра в Одесской области, где, по данным Минобороны, хранили и распределяли военные грузы из европейских стран.