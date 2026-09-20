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Опубликовано 20 сентября, 12:32

Следующий через 15 часов: На Украине десятки поездов застряли в пути

Поезда на Украине задерживаются до 15 часов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Десятки поездов на Украине в воскресенье выбились из расписания, а максимальные задержки приблизились к 15 часам. Об этом свидетельствуют данные компании «Укрзализныця».

Сразу два состава опаздывают примерно на 15 часов, ещё два — на 13,5 часа. Три рейса отстают от графика более чем на девять часов. Для остальных задерживающихся поездов время ожидания достигает восьми часов.

Самые серьёзные сбои фиксируются у составов, следующих из Днепропетровска и подконтрольного Киеву Запорожья. С опозданием также идут поезда из Киева, Одессы, Харькова и Черкасс. Всего проблемы с расписанием затронули несколько десятков рейсов.

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Ранее сообщалось, что ВС России 13 сентября нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Атака велась высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Целями стали транспортные узлы и железнодорожные коммуникации, которые украинская сторона использует для перевозки и транзита военных грузов из европейских государств.

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Юлия Сафиулина
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