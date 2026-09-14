«Продолжат это делать»: Кремль ответил на обвинения после удара рядом с поездом Джонсона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударе беспилотника по локомотиву на Украине неподалёку от польской границы. По данным западных СМИ, рядом находился поезд, в котором ехали европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Если я правильно понимаю, то речь идёт о территории Украины. Наши военные выполняют задачи по всей территории Украины и продолжат это делать», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о сообщениях польского железнодорожного оператора и обвинениях в адрес России.

При этом представитель Кремля не стал подтверждать, что российские силы наносили удар именно по этому локомотиву или намеревались атаковать поезд с европейскими политиками.

Накануне журнал Der Spiegel писал, что Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники оказались неподалёку от места атаки беспилотника на железную дорогу у польско-украинской границы. Их специальный поезд пришлось остановить.