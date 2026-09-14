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Опубликовано 14 сентября, 08:24

«Почему мы не разморозим деньги?»: Джонсон в истерике предложил отдать активы России Украине

Борис Джонсон призвал передать Украине замороженные активы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал передать Украине замороженные российские активы. С соответствующим предложением он выступил в соцсети X на фоне призывов усилить украинскую ПВО.

«Когда мы наконец дадим им необходимую противовоздушную оборону? Почему мы не разморозим деньги Путина и не передадим их Украине?» — написал Джонсон.

По его словам, на счетах в бельгийском банке находятся более 140 миллиардов евро российских средств, а в Лондоне — около 10 миллиардов фунтов стерлингов.

«Великобритания могла бы показать пример», — подчеркнул бывший премьер.

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Ранее стало известно, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и европейские чиновники оказались неподалёку от места атаки беспилотника на железную дорогу у польско-украинской границы. Их специальный поезд остановили около пяти утра, часть пассажиров эвакуировали, при этом никто из находившихся в составе не пострадал, сообщает Der Spiegel.

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Дарья Денисова
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