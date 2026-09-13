Spiegel: Борис Джонсон и чиновники ЕС чуть не попали под удар дрона на Украине

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники оказались неподалёку от места атаки беспилотника на железную дорогу у польско-украинской границы. Их специальный поезд пришлось остановить, сообщает Der Spiegel.

В составе вместе с Джонсоном ехал Гюнтер Зауттер — советник канцлера Германии Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности. Он возвращался из Киева после переговоров. Среди пассажиров также находились советники по безопасности европейских правительств, депутаты Бундестага и дипломаты.

Около пяти утра поезд остановили из-за ударов в приграничном районе. Часть пассажиров эвакуировали. В результате никто из находившихся в составе не пострадал.

Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что взрывы были «рядом» с поездами — целями были объекты инфраструктуры и АЗС.

Ранее Life.ru рассказывал, как Джонсон уже добирался из Польши в Киев по железной дороге во время своего премьерства. Тогда поездка британского политика проходила в закрытом режиме.