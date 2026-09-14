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Опубликовано 14 сентября, 06:39

Пылают платформы и тепловозы: Сокрушительный налёт новых БПЛА наглухо парализовал логистику ВСУ

Армия России атаковала железнодорожные пути и эшелоны ВСУ дронами «Герань-4»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли масштабный удар по тыловой транспортной сети противника, парализовав доставку военных грузов сразу на нескольких направлениях. Под прицелом оказались железнодорожные пути и подвижной состав в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщили в Минобороны России, операцию провели расчёты ударных беспилотников новейшей модификации.

«Расчётами ударных БПЛА-К „Герань-4 сикер“ были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины», — заявили в ведомстве.

В опубликованных оборонным ведомством видеоматериалах зафиксированы моменты пикирования реактивных дронов на движущиеся и стоящие составы, а также результаты прямого огневого воздействия. Ударам подверглись тягловые локомотивы, платформы с грузами и сопутствующая станционная инфраструктура.

Поражение ключевых транспортных узлов вызвало локальные детонации перевозимого военного имущества и привело к блокировке движения на ряде магистральных участков. В результате слаженных действий операторов БПЛА были сорваны графики подвоза резервов, боеприпасов и горючего для передовых подразделений ВСУ.

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Ранее Минобороны сообщило о поражении в Одессе трёх логистических центров, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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