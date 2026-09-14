Пылают платформы и тепловозы: Сокрушительный налёт новых БПЛА наглухо парализовал логистику ВСУ
Армия России атаковала железнодорожные пути и эшелоны ВСУ дронами «Герань-4»
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Российские войска нанесли масштабный удар по тыловой транспортной сети противника, парализовав доставку военных грузов сразу на нескольких направлениях. Под прицелом оказались железнодорожные пути и подвижной состав в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Как сообщили в Минобороны России, операцию провели расчёты ударных беспилотников новейшей модификации.
«Расчётами ударных БПЛА-К „Герань-4 сикер“ были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины», — заявили в ведомстве.
В опубликованных оборонным ведомством видеоматериалах зафиксированы моменты пикирования реактивных дронов на движущиеся и стоящие составы, а также результаты прямого огневого воздействия. Ударам подверглись тягловые локомотивы, платформы с грузами и сопутствующая станционная инфраструктура.
Поражение ключевых транспортных узлов вызвало локальные детонации перевозимого военного имущества и привело к блокировке движения на ряде магистральных участков. В результате слаженных действий операторов БПЛА были сорваны графики подвоза резервов, боеприпасов и горючего для передовых подразделений ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило о поражении в Одессе трёх логистических центров, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
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