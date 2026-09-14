Пылают платформы и тепловозы: Сокрушительный налёт новых БПЛА наглухо парализовал логистику ВСУ

Российские войска нанесли масштабный удар по тыловой транспортной сети противника, парализовав доставку военных грузов сразу на нескольких направлениях. Под прицелом оказались железнодорожные пути и подвижной состав в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщили в Минобороны России, операцию провели расчёты ударных беспилотников новейшей модификации.

«Расчётами ударных БПЛА-К „Герань-4 сикер“ были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины», — заявили в ведомстве.

В опубликованных оборонным ведомством видеоматериалах зафиксированы моменты пикирования реактивных дронов на движущиеся и стоящие составы, а также результаты прямого огневого воздействия. Ударам подверглись тягловые локомотивы, платформы с грузами и сопутствующая станционная инфраструктура.

Поражение ключевых транспортных узлов вызвало локальные детонации перевозимого военного имущества и привело к блокировке движения на ряде магистральных участков. В результате слаженных действий операторов БПЛА были сорваны графики подвоза резервов, боеприпасов и горючего для передовых подразделений ВСУ.