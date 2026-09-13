Порты остались без подпитки: ВС РФ поразили две подстанции на юге Украины

Российские войска поразили электроподстанции «Новая» и «Усатово», которые обеспечивали работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подстанция «Усатово» является крупным узлом энергосистемы Одесского региона. Ранее объект уже фигурировал в сообщениях Минобороны РФ об ударах по энергетической инфраструктуре области.

Подстанция «Новая», согласно свежей сводке российского ведомства, находится в Николаеве. Данные о характере и масштабах повреждений объектов пока не приводятся.