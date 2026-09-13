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Опубликовано 13 сентября, 15:26

Порты остались без подпитки: ВС РФ поразили две подстанции на юге Украины

ВС РФ ударили по подстанциям «Новая» и «Усатово», обеспечивавшим работу портов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили электроподстанции «Новая» и «Усатово», которые обеспечивали работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подстанция «Усатово» является крупным узлом энергосистемы Одесского региона. Ранее объект уже фигурировал в сообщениях Минобороны РФ об ударах по энергетической инфраструктуре области.

Подстанция «Новая», согласно свежей сводке российского ведомства, находится в Николаеве. Данные о характере и масштабах повреждений объектов пока не приводятся.

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Морская доставка не задалась: ВС РФ поразили сухогруз со снабжением для ВСУ в Одессе

Также сегодня Минобороны сообщило о поражении в Одессе трёх логистических центров, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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