Порты остались без подпитки: ВС РФ поразили две подстанции на юге Украины
ВС РФ ударили по подстанциям «Новая» и «Усатово», обеспечивавшим работу портов
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Российские войска поразили электроподстанции «Новая» и «Усатово», которые обеспечивали работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подстанция «Усатово» является крупным узлом энергосистемы Одесского региона. Ранее объект уже фигурировал в сообщениях Минобороны РФ об ударах по энергетической инфраструктуре области.
Подстанция «Новая», согласно свежей сводке российского ведомства, находится в Николаеве. Данные о характере и масштабах повреждений объектов пока не приводятся.
Также сегодня Минобороны сообщило о поражении в Одессе трёх логистических центров, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
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