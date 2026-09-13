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Опубликовано 13 сентября, 15:22

Морская доставка не задалась: ВС РФ поразили сухогруз со снабжением для ВСУ в Одессе

ВС РФ ударили по сухогрузу со снабжением для ВСУ в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили сухогруз в порту Одессы, который, по данным Минобороны РФ, доставил грузы военного назначения для украинской армии. Удар был нанесён днём 13 сентября.

В военном ведомстве сообщили, что российские силы продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ.

«В результате ударов по порту Одесса поражено морское судно типа „сухогруз“, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Данных о степени повреждения сухогруза также не приводится.

Цех дронов и склад боеприпасов ВСУ попали под удар российских войск в Одессе
Цех дронов и склад боеприпасов ВСУ попали под удар российских войск в Одессе

Также в Минобороны сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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