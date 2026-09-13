Морская доставка не задалась: ВС РФ поразили сухогруз со снабжением для ВСУ в Одессе

Российские войска поразили сухогруз в порту Одессы, который, по данным Минобороны РФ, доставил грузы военного назначения для украинской армии. Удар был нанесён днём 13 сентября.

В военном ведомстве сообщили, что российские силы продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ.

«В результате ударов по порту Одесса поражено морское судно типа „сухогруз“, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Данных о степени повреждения сухогруза также не приводится.

Также в Минобороны сообщили об ударах по трём логистическим центрам в Одессе — «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22». По данным российского военного ведомства, там хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.