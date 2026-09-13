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Опубликовано 13 сентября, 06:15

Последний поезд встал: ВС РФ ударили по главным железнодорожным артериям ВСУ

ВС РФ 13 сентября поразили ж/д объекты в западных регионах Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры, расположенным в западных регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Целями стали транспортные узлы и железнодорожные коммуникации, задействованные украинской стороной для перевозки и транзита военных грузов, прибывающих из европейских государств. Все назначенные объекты были успешно поражены.

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Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей ночи нанесли групповые удары по ключевым объектам военной логистики противника и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Одной из пораженных целей стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Нерубайское Одесской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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