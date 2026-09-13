Последний поезд встал: ВС РФ ударили по главным железнодорожным артериям ВСУ
ВС РФ 13 сентября поразили ж/д объекты в западных регионах Украины
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Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры, расположенным в западных регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.
Целями стали транспортные узлы и железнодорожные коммуникации, задействованные украинской стороной для перевозки и транзита военных грузов, прибывающих из европейских государств. Все назначенные объекты были успешно поражены.
Напомним, Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей ночи нанесли групповые удары по ключевым объектам военной логистики противника и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Одной из пораженных целей стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Нерубайское Одесской области.
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