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Специальная военная операция

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Опубликовано 13 сентября, 06:10

Конец военным посылкам: Российские ракеты накрыли центр «Новой почты» в Одесской области

ВС РФ 13 сентября поразили центр «Новой почты» в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей ночи нанесли групповые удары по ключевым объектам военной логистики противника и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что атака производилась с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. Одной из пораженных целей стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Нерубайское Одесской области.

По данным Минобороны, данный объект использовался украинской стороной для складирования, обработки и последующего распределения грузов военного назначения, направляемых на обеспечение подразделений ВСУ. Цели ударов были успешно достигнуты.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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