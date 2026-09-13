Конец военным посылкам: Российские ракеты накрыли центр «Новой почты» в Одесской области
ВС РФ 13 сентября поразили центр «Новой почты» в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей ночи нанесли групповые удары по ключевым объектам военной логистики противника и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что атака производилась с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. Одной из пораженных целей стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Нерубайское Одесской области.
По данным Минобороны, данный объект использовался украинской стороной для складирования, обработки и последующего распределения грузов военного назначения, направляемых на обеспечение подразделений ВСУ. Цели ударов были успешно достигнуты.
Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровске. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Что именно повреждено и чем, местные СМИ не указывали.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.