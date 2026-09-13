Конец военным посылкам: Российские ракеты накрыли центр «Новой почты» в Одесской области

Вооружённые силы Российской Федерации в течение минувшей ночи нанесли групповые удары по ключевым объектам военной логистики противника и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что атака производилась с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов. Одной из пораженных целей стал логистический центр компании «Новая почта», расположенный в населённом пункте Нерубайское Одесской области.

По данным Минобороны, данный объект использовался украинской стороной для складирования, обработки и последующего распределения грузов военного назначения, направляемых на обеспечение подразделений ВСУ. Цели ударов были успешно достигнуты.

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