В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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В Киеве прогремела серия взрывов, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено и сколько хлопков слышали жители, неизвестно.
На момент взрывов в столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.
Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровске. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Что именно повреждено и чем, местные СМИ не указывали.
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