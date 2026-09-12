В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия взрывов, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено и сколько хлопков слышали жители, неизвестно.

На момент взрывов в столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровске. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Что именно повреждено и чем, местные СМИ не указывали.