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Опубликовано 12 сентября, 16:35

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / Giovanni Cancemi

Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / Giovanni Cancemi

В Киеве прогремела серия взрывов, пишут украинские СМИ. Что именно повреждено и сколько хлопков слышали жители, неизвестно.

На момент взрывов в столице Незалежной была объявлена воздушная тревога.

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Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровске. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Что именно повреждено и чем, местные СМИ не указывали.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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