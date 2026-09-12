Волна пошла по 11 складам: На оружейном заводе в Болгарии гремят взрывы

Пожар охватил склад боеприпасов оружейного завода EMCO в Болгарии, после чего на территории прогремела серия взрывов. По данным местных СМИ, огонь перекинулся ещё на два объекта.

Инцидент произошёл в Габровской области возле села Горни-Вырпишта. Всего на этой площадке расположены 11 складов. В момент возгорания людей внутри помещений не было. Двое охранников успели покинуть территорию.

Губернатор Габровской области Кристина Сидорова сообщила, что пламя распространялось по территории базы, переходя от одного склада к другому. По её словам, последний взрыв прогремел незадолго до полуночи. Для контроля ситуации специалисты используют беспилотники. С их помощью оценивают масштаб возгорания и определяют, когда пожарные смогут безопасно начать полноценное тушение.

Власти также включили систему оповещения населения BG-Alert. Ближайший населённый пункт находится более чем в километре от места происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Гостомеле Киевской области беспилотники «Герань» поразили логистический склад. Он, по данным Минобороны РФ, использовался ВСУ для хранения материальных средств военного назначения. Ведомство также опубликовало кадры удара по объекту.