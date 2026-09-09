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Опубликовано 9 сентября, 10:11

В Швейцарии произошёл взрыв на гидроэлектростанции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Взрыв произошёл утром 9 сентября на гидроэлектростанции Ритом в швейцарском кантоне Тичино. Часть здания обрушилась, в результате происшествия могли пострадать несколько человек.

Инцидент произошёл около 10:00 на станции в районе Пьотты. Как пишет Rescue Media, после взрыва произошло частичное обрушение конструкции, которое могло задеть находившихся внутри людей.

На место стянули экстренные службы. В спасательной операции участвуют пожарные, медики службы скорой помощи Tre Valli Soccorso и вертолёт швейцарской санитарной авиации Rega.

Полиция оцепила территорию вокруг электростанции. Спасательные работы и обследование повреждённого здания продолжаются.

Точное число пострадавших пока официально не установлено. Также уточняется информация о людях, которые могут находиться под завалами.

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Причина взрыва на данный момент неизвестна. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия и оценить масштаб повреждений станции.

Ранее на заводе по производству боеприпасов под Римом раздался взрыв и начался пожар. ЧП произошло на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит компании KNDS Ammo Italy.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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