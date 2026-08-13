На заводе по производству боеприпасов под Римом раздался взрыв и начался пожар

Взрыв прогремел на предприятии по производству боеприпасов недалеко от Рима, после чего на территории вспыхнул пожар. Об инциденте сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным СМИ, ЧП произошло на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит компании KNDS Ammo Italy.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Информации о возможных пострадавших и масштабах повреждений на данный момент не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня прогремел мощный взрыв в порту Роттердама, который является крупнейшим во всей Европе. Известно, что в результате происшествия там погиб один человек. Другие детали ЧП устанавливаются.