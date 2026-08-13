В Севастополе задержали подозреваемую во взрыве, при котором погиб военный

В Севастополе задержана подозреваемая в причастности к взрыву, в результате которого погиб военнослужащий Минобороны России. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, женщина выполняла задание украинских спецслужб. Другие подробности её предполагаемой роли в произошедшем пока не раскрываются.

В УФСБ также подтвердили, что погибший при взрыве мужчина являлся военнослужащим Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве в Севастополе, после которого погиб мужчина. Тогда, по предварительной информации Mash, взрывное устройство могло быть спрятано в урне. На тот момент официальных данных о личности погибшего и обстоятельствах произошедшего не было.