Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 20:22

НАК: Взрыв в ресторане в Москве произошёл при попытке женщины пронести СВУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Причиной взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета, его принесла женщина, которая погибла в результате происшествия.

«1 августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошёл подрыв самодельного взрывного устройства», — указано в сообщении

По данным НАК, женщина попыталась пронести самодельное взрывное устройство в ресторан, однако её не пустил охранник заведения. Взрыв прогремел при попытке занести бомбу внутрь. Женщина и сотрудник погибли на месте. Ещё одним погибшим стал посетитель заведения.

Life.ru снял обстановку у ресторана на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв
Life.ru снял обстановку у ресторана на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кто причастен к организации взрыва.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar