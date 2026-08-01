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Регион
1 августа, 18:46

Следователи СК работают на месте взрыва в ресторане в центре Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На месте взрыва и пожара в ресторане на Кудринской площади в Москве работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по городу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, выясняя точное количество погибших и пострадавших. Следственная группа устанавливает все обстоятельства инцидента.

В момент взрыва в ресторане на Кудринской площади проходила свадьба
В момент взрыва в ресторане на Кудринской площади проходила свадьба

Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в Москве, после чего начался пожар. В день происшествия заведение было закрыто для обычных посетителей, так как там проходило частное мероприятие. Среди госпитализированных — четверо сотрудников ресторана. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия послужила утечка газа. МВД подтвердило гибель трёх человек при взрыве. В результате происшествия на Кудринской площади также пострадали 15 человек.

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Юлия Сафиулина
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