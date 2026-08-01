Предварительно, причиной взрыва в ресторане в Москве стало газовое оборудование

Газовое оборудование в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади могло стать причиной взрыва, унёсшего жизни несколько человек. Предварительные данные приводит SHOT.

В центре Москвы сообщили о взрыве у Кудринской площади. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, помимо погибших, травмы получили как минимум 15 посетителей. Все оперативные службы уже стянуты к месту происшествия, движение автомобилей в этом районе перекрыто.