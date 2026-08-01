Предварительно, причиной взрыва в ресторане в Москве стало газовое оборудование
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Газовое оборудование в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади могло стать причиной взрыва, унёсшего жизни несколько человек. Предварительные данные приводит SHOT.
В центре Москвы сообщили о взрыве у Кудринской площади. Видео © Telegram / SHOT
По информации канала, помимо погибших, травмы получили как минимум 15 посетителей. Все оперативные службы уже стянуты к месту происшествия, движение автомобилей в этом районе перекрыто.
Напомним, в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным Telegram-канала Baza, заведение в этот день было закрыто для обычных посетителей и проводило частное мероприятие. В результате происшествия пострадали 4 сотрудника ресторана.
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