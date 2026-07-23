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23 июля, 11:35

При взрыве газа в Егорьевске погиб владелец квартиры

При взрыве газа в Егорьевске погиб владелец квартиры. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

При взрыве газа в Егорьевске погиб владелец квартиры. Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Следственный комитет установил личность погибшего при взрыве газа в многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске. Жертвой оказался собственник квартиры, где произошёл хлопок. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

При взрыве газа в Егорьевске погиб владелец квартиры. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Установлено, что хлопок газа произошёл в одной из квартир, расположенных на 3-м этаже дома. Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и готовят к назначению взрывотехническую и судебно-медицинские экспертизы. Специалистам предстоит установить точную причину хлопка газа и все обстоятельства случившегося.

При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный
При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный

Ранее стало известно, что в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Егорьевске пострадали шесть человек. После хлопка в квартире вспыхнул пожар. Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ещё трём жильцам медики оказали помощь на месте, их состояние не потребовало госпитализации.

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Милена Скрипальщикова
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