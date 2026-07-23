При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Московской области.

«Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы 4 человека», — уточнили там.