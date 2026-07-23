При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный
Последствия взрыва газа в Егорьевске. Фото © МЧС Московской области
В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Московской области.
«Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы 4 человека», — уточнили там.
Напомним, в Егорьевске в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, за которым последовало возгорание. В результате пострадали шесть жильцов, но троим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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