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23 июля, 08:48

При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный

Последствия взрыва газа в Егорьевске. Фото © МЧС Московской области

Последствия взрыва газа в Егорьевске. Фото © МЧС Московской области

В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный. Об этом Life.ru сообщили в Минздраве Московской области.

«Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы 4 человека», — уточнили там.

Напомним, в Егорьевске в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, за которым последовало возгорание. В результате пострадали шесть жильцов, но троим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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