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23 июля, 07:14

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Егорьевске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Егорьевске произошла чрезвычайная ситуация в жилой пятиэтажке. В одной из квартир случился хлопок бытового газа, за которым последовало возгорание, пишет SHOT.

Огонь быстро распространился, охватив помещения сразу на третьем этаже. Взрывная волна нанесла серьёзный урон конструкции здания: в доме выбило стекла, а один из балконов оказался разрушен.

На данный момент известно о трёх пострадавших, которым медики оказывают необходимую помощь. Точное состояние пациентов уточняется.

На месте инцидента работают спасатели и пожарные расчеты. Специалисты ликвидируют очаги пламени и обследуют повреждённые перекрытия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Эксперты выясняют, что стало причиной детонации газовоздушной смеси.

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Оксана Попова
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