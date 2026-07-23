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23 июля, 08:02

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Егорьевске

Обложка © Прокуратура Московской области

Обложка © Прокуратура Московской области

Шесть человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске. Инцидент произошел сегодня утром в Первом микрорайоне.

По данным экстренных служб, сразу после взрыва в квартире началось возгорание. Трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Ещё трём жильцам была оказана помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники прокуратуры. В данный момент устанавливаются причины утечки газа и все обстоятельства случившегося. Ведется проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске
Два человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске

Напомним, в Егорьевске произошла чрезвычайная ситуация в жилой пятиэтажке. В одной из квартир случился хлопок бытового газа, за которым последовало возгорание.

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Оксана Попова
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