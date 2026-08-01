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Регион
1 августа, 17:47

Ресторан в Москве, где прогремел взрыв, был закрыт на частное мероприятие

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Ресторан на Кудринской площади в Москве, в котором прогремел взрыв, был закрыт. Сегодня в нём проводилось частное мероприятие.

Об этом пишет Baza. По данным телеграм-канала, среди пострадавших — четверо сотрудников заведения.

Десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве
Десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве

Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухне на Кудринской площади в Москве. Известно, что на месте начался пожар. Есть пострадавшие.

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Матвей Константинов
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