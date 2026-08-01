Ресторан в Москве, где прогремел взрыв, был закрыт на частное мероприятие
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
Ресторан на Кудринской площади в Москве, в котором прогремел взрыв, был закрыт. Сегодня в нём проводилось частное мероприятие.
Об этом пишет Baza. По данным телеграм-канала, среди пострадавших — четверо сотрудников заведения.
Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухне на Кудринской площади в Москве. Известно, что на месте начался пожар. Есть пострадавшие.
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