Ресторан в Москве, где прогремел взрыв, был закрыт на частное мероприятие

Ресторан на Кудринской площади в Москве, в котором прогремел взрыв, был закрыт. Сегодня в нём проводилось частное мероприятие.

Об этом пишет Baza. По данным телеграм-канала, среди пострадавших — четверо сотрудников заведения.

Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухне на Кудринской площади в Москве. Известно, что на месте начался пожар. Есть пострадавшие.