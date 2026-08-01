Взрыв прогремел в ресторане на Кудринской площади в Москве

Взрыв прогремел в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. Заведение находится в сталинской высотке.

При взрыве в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

При взрыве в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

Ранее взрыв произошёл в доме в итальянской Мессине. Сообщалось о шести без вести пропавших. Среди них могли быть как жители, так и посетители магазинов на первом этаже.