Взрыв прогремел в ресторане на Кудринской площади в Москве
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Взрыв прогремел в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. Заведение находится в сталинской высотке.
В ресторане начался пожар, на место едут экстренные службы, пишет Baza.
Ранее взрыв произошёл в доме в итальянской Мессине. Сообщалось о шести без вести пропавших. Среди них могли быть как жители, так и посетители магазинов на первом этаже.
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