При взрыве в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

Не менее 20 человек получили травмы после взрыва в жилом доме в японской префектуре Тиба, которая находится рядом с Токио. Об этом сообщил телеканал TBS.

По информации полиции, взрыв произошёл в трёхэтажном жилом доме в городе Итикава. Медицинская помощь понадобилась как минимум 20 пострадавшим. Двух человек врачи доставили в больницу.

Ударная волна повредила соседние здания. В нескольких домах взрыв выбил оконные стёкла.

Причину происшествия специалисты пока не установили. На месте продолжают работать сотрудники полиции, спасатели и экстренные службы, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в районе итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7. Оно стало самым сильным для этой территории за последние 40 лет. В результате подземных толчков пострадал как минимум 21 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.