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1 августа, 18:14

В момент взрыва в ресторане на Кудринской площади проходила свадьба

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В момент взрыва в ресторане итальянской кухни Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве проходила свадьба. Об этом пишет SHOT. В заведении находилось порядка 50 человек.

Спасатели оперативно потушили возгорание. Всех пострадавших госпитализировали. Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.

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Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в центре Москвы. На месте начался пожар. Известно о трёх погибших и 15 пострадавших. Известно, что сегодня заведение было закрыто для проведения частного мероприятия. Среди госпитализированных — четверо сотрудников. Предварительно, причиной инцидента стала утечка газа.

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Матвей Константинов
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