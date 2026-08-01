В момент взрыва в ресторане на Кудринской площади проходила свадьба
Реанимобиль. Обложка © Life.ru
В момент взрыва в ресторане итальянской кухни Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве проходила свадьба. Об этом пишет SHOT. В заведении находилось порядка 50 человек.
Спасатели оперативно потушили возгорание. Всех пострадавших госпитализировали. Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.
Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в центре Москвы. На месте начался пожар. Известно о трёх погибших и 15 пострадавших. Известно, что сегодня заведение было закрыто для проведения частного мероприятия. Среди госпитализированных — четверо сотрудников. Предварительно, причиной инцидента стала утечка газа.
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