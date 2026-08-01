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Регион
1 августа, 17:54

Три человека погибли и минимум 15 пострадали при взрыве в ресторане в Москве

Три человека погибли и ещё десять пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Работа экстренных служб на месте взрыва в центре Москвы. Видео © SHOT

Предварительной причиной инцидента называется газовое оборудование. На месте работают экстренные службы.

При взрыве в жилом доме в Японии пострадали 20 человек
При взрыве в жилом доме в Японии пострадали 20 человек

Напомнмим, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни в центре Москвы. На месте начался пожар. Известно, что сегодня заведение было закрыто для проведения частного мероприятия.

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Обложка © SHOT

Матвей Константинов
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