Три человека погибли и минимум 15 пострадали при взрыве в ресторане в Москве
Три человека погибли и ещё десять пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Работа экстренных служб на месте взрыва в центре Москвы. Видео © SHOT
Предварительной причиной инцидента называется газовое оборудование. На месте работают экстренные службы.
Напомнмим, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни в центре Москвы. На месте начался пожар. Известно, что сегодня заведение было закрыто для проведения частного мероприятия.
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