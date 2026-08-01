МВД подтвердило гибель трёх человек при взрыве в ресторане в центре Москвы
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Три человека погибли, ещё 15 получили травмы в результате взрыва на Кудринской площади в центре Москвы. Эти данные подтвердили в «Максе» ГУ МВД России по Москве.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило около 20:10. Взрыв произошёл возле летнего кафе у дома № 1 на Кудринской площади. В Минздраве РФ заявили, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.
«Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Сейчас на месте продолжают работать сотрудники столичного главка МВД, следственно-оперативная группа и специалисты экстренных служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что взрыв произошёл в ресторане итальянской кухни. После него начался пожар. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие. Среди госпитализированных находятся четверо сотрудников ресторана. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
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