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1 августа, 18:51

Life.ru снял обстановку у ресторана на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв

Десятки машин экстренных служб дежурят на месте взрыва в ресторане в Москве

У ресторана итальянской кухни на Кудринской площади в центре Москвы продолжают работать экстренные службы после мощного взрыва. В момент происшествия в заведении проходила свадьба. Обстановку снял Life.ru.

Росгвардия дежурит на месте взрыва у ресторана в Москве. Видео © Life.ru

По словам корреспондента Life.ru, подойти близко к ресторану «Balzi Rossi» сейчас нельзя, на месте дежурят десятки полицейских и автомобилей скорой помощи. Ближайшие улицы перекрыты, из-за происшествия в столице отменён ночной веломарафон.

Территорию вокруг ресторана контролируют сотрудники Росгвардии и полиции. Правоохранители следят за обстановкой, ограничили доступ к месту происшествия и обеспечивают безопасность, пока специалисты продолжают работу.

Десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве
Десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве

По последним официальным данным, взрыв унёс жизни трёх человек. Ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди госпитализированных находятся четверо сотрудников заведения. После взрыва в ресторане начался пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. Следователи и сотрудники оперативных служб продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
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