Life.ru снял обстановку у ресторана на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв

У ресторана итальянской кухни на Кудринской площади в центре Москвы продолжают работать экстренные службы после мощного взрыва. В момент происшествия в заведении проходила свадьба. Обстановку снял Life.ru.

Росгвардия дежурит на месте взрыва у ресторана в Москве. Видео © Life.ru

По словам корреспондента Life.ru, подойти близко к ресторану «Balzi Rossi» сейчас нельзя, на месте дежурят десятки полицейских и автомобилей скорой помощи. Ближайшие улицы перекрыты, из-за происшествия в столице отменён ночной веломарафон.

Территорию вокруг ресторана контролируют сотрудники Росгвардии и полиции. Правоохранители следят за обстановкой, ограничили доступ к месту происшествия и обеспечивают безопасность, пока специалисты продолжают работу.

По последним официальным данным, взрыв унёс жизни трёх человек. Ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди госпитализированных находятся четверо сотрудников заведения. После взрыва в ресторане начался пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. Следователи и сотрудники оперативных служб продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.