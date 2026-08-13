В Севастополе мужчина погиб после мощного взрыва — предварительно, сработала спрятанная в урне бомба
Mash: В Севастополе мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014
Мужчина погиб при взрыве на улице в Севастополе — предварительно, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Mash.
ЧП произошло на Столетовском проспекте. Взрывчатка могла находиться в урне возле скамейки.
В момент происшествия мужчина проходил по лестнице вместе со своим другом. От полученных травм он скончался на месте.
Очевидцы рассказали, что звук взрыва был настолько сильным, что первоначально его приняли за падение или удар беспилотника по дому.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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