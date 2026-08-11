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Регион
11 августа, 09:09

В РФ предотвратили 66 терактов на транспорте и объектах энергетики с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

С начала года российские правоохранительные органы предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и ещё 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам заседания под руководством директора ФСБ Александра Бортникова.

На заседании, которое прошло во вторник в Москве, обсуждались вопросы защиты транспортной, энергетической и атомной инфраструктуры. Участники также определили приоритетные задачи по повышению безопасности объектов в условиях меняющейся оперативной обстановки.

Особое внимание было уделено действиям украинских спецслужб. Как заявил Бортников, они наращивают активность по вербовке исполнителей терактов из числа российских граждан, а также продолжают попытки заброски диверсионных групп в страну. Противодействие этим угрозам остаётся одним из главных приоритетов для спецслужб.

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Ранее Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главной темой стали дополнительные меры по защите российских инфраструктурных объектов от терактов. Основной доклад представил директор ФСБ Александр Бортников. В обсуждении также участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак.

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Наталья Афонина
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