Путин обсудил с Совбезом защиту инфраструктуры от терактов

Основной доклад на оперативном совещании с членами Совета безопасности представил директор ФСБ Александр Бортников. В обсуждении участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак.

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию в Персидском заливе и на Украине

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию в Персидском заливе и на Украине

Ранее Владимир Путин в состоявшемся сегодня телефонном разговоре с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обратил внимание на возросшую террористическую активность Киева. Российский лидер подробно проинформировал собеседника о положении дел в контексте спецоперации, сделав особый акцент на ударах по гражданской инфраструктуре, подчеркнув, что действия противоположной стороны представляют собой сознательную эскалацию насилия против мирного населения.