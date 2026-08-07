Путин обсудил с Совбезом защиту инфраструктуры от терактов
Совбез РФ. Обложка © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин обсудил дополнительные меры антитеррористической защиты российских инфраструктурных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Основной доклад на оперативном совещании с членами Совета безопасности представил директор ФСБ Александр Бортников. В обсуждении участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак.
Ранее Владимир Путин в состоявшемся сегодня телефонном разговоре с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном обратил внимание на возросшую террористическую активность Киева. Российский лидер подробно проинформировал собеседника о положении дел в контексте спецоперации, сделав особый акцент на ударах по гражданской инфраструктуре, подчеркнув, что действия противоположной стороны представляют собой сознательную эскалацию насилия против мирного населения.
Всё о власти и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.