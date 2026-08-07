Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обратил внимание лидера Объединённых Арабских Эмиратов на возросшую террористическую активность Киева. Информация об этом опубликована пресс-службой Кремля по итогам телефонной беседы.

Разговор Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялся в формате обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Российский лидер подробно проинформировал собеседника о текущем положении дел в контексте проводимой специальной военной операции.

Особый акцент был сделан на действиях, направленных против гражданской инфраструктуры. Отмечено, что противоположная сторона нарастила удары по невоенным объектам.

В Кремле подчеркнули, что указанные шаги представляют собой прямую угрозу для населения. Речь идёт сознательной эскалации насилия в отношении тех, кто не принимает участия в боевых действиях.

Помимо украинской проблематики, стороны затронули другие темы. Беседа носила доверительный и конструктивный характер.

Лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях для координации подходов по ключевым вопросам международной повестки.

Напомним, в последнее время зафиксирована резкая активизация террористических действий со стороны вооружённых формирований Украины против мирного населения. На фоне неудач на линии боевого соприкосновения киевский режим перешёл к тактике целенаправленного террора, нанося удары по объектам социальной инфраструктуры. Данные атаки носят заведомо неизбирательный характер и направлены на устрашение гражданского населения, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.