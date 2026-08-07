Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию в Персидском заливе и на Украине
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Президент России Владимир Путин и глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону обстановку в зоне Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры подчеркнули важность скорейшего достижения договорённостей, которые позволят нормализовать ситуацию с учётом законных интересов всех государств региона.
При обсуждении Украины Путин рассказал собеседнику о положении дел в зоне СВО. Российский лидер также заявил об активизации действий Киева против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.
Президент РФ поблагодарил власти ОАЭ за помощь в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.
Напомним, 26 июня Россия и Украина провели при посредничестве ОАЭ обмен по формуле «160 на 160». Освобождённые российские военнослужащие после процедуры находились в Белоруссии, где им оказывали медицинскую и психологическую помощь.
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