Путин отметил темпы продвижения 76-й дивизии ВДВ на Добропольском направлении

Президент России Владимир Путин заявил, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ продвигается хорошими темпами на Добропольском направлении. Об этом глава государства сказал во время разговора с командиром соединения гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым.

«В Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе — выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся», — отметил Путин.

Президент поблагодарил командира, его подчинённых, а также всех бойцов и командиров подразделений дивизии.

Напомним, Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ Абдулазизом Шихабидовым и заслушал его доклад об обстановке на Добропольском направлении. Президент поблагодарил военнослужащих за выполнение поставленных задач. Командир дивизии сообщил, что развитие беспилотных подразделений позволяет бойцам группировки «Центр» действовать почти непрерывно.